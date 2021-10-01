“Bozüyük Bilim Şenliği” başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ’Bozüyük Bilim Şenliği’nin açılış törenine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında düzenlenen ‘Bozüyük Bilim Şenliği’nin açılış töreni Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı. Açılış töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk “Ülke olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almamız için eğitime önem vermemiz gerekiyor. Bu amaçla ilçemizde inşallah tüm kurumlarımızla üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle ilçemizde eğitimi ileriye taşımak, çocuklarımızın eğitimini daha ileriye götürmek için var gücümüzle gayretimizle inşallah birlikte çalışacağız. Çünkü eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Ve en karlı yatırımdır. Gençlerimize öğrencilerimize inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Onlara fırsat verdiğimiz takdirde inanıyoruz ki gelecek yıllar daha güzel olacak ve ülkemiz dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yerini alacaktır” diyerek projeyi hazırlayan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Kaymakam Öztürk, konuşmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte projeye destek verenlere teşekkür ederek fincan takımı hediye etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Bozüyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde hazırlanan standları ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler öğrencilerden bilgi aldı. Stant ziyaretinin sonunda şenliğe katılan öğrencilerle görüşerek sohbet eden Başkanımız Bakkalcıoğlu öğrencilere sağlık ve başarı diledi.

Törene Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Tuncay Döğeroğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şenlik içeriğinde 42 atölye, 2 simülasyon, 2 konuşma ile birlikte 1 şiir dinletisi ve 1 konser bulunuyor. Alanında uzman öğretmen, akademisyen ve sanatçıların yer aldığı etkinlik 30 Eylül 12 Ekim 2021 tarihlerinde bilim severlerin ziyaretine açık kalacak.

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