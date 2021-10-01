Minikler İtfaiye Haftası'nı kutladılar

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Bozüyük’te faaliyet gösteren Özel Beyaz Gül Anaokulu öğrencileri ile Barış Çocuk Gündüz Bakım Evi öğrencileri İtfaiye Haftası münasebetiyle Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Minikler öncelikle itfaiyeci amcalarının İtfaiye Haftası’nı kutlayarak onlara görevlerinde kolaylıklar diledi. Ardından İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken, itfaiye araçları da tanıtılarak ne işe yaradıkları ve nasıl kullanıldıkları basit bir dille anlatıldı. Ziyarette İtfaiye kıyafetleri de giyen minik öğrenciler, yangın hortumu kullanarak su sıktılar.

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