Başkan Şahin, "Aldığından fazlasını kamuya veren örnek bir belediyeyiz"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine gelecek yatırımlara arsa, konak, bina tahsis eden kısaca devletten aldığından daha fazlasını kamuya veren örnek belediye olduklarını söyledi.

Osmaneli Belediyesi sahip olduğu arsalardan, Osmaneli Nilüfer Hatun Anadolu Teknik Meslek Lisesi, Jandarma Komutanlığı, kaymakamlık lojmanı, Osmaneli İlköğretim Okulu, Toplum Sağlığı Merkezi'ne hibe eden ve yeni yatırımlar için elinde hazır arsa stoku bulunduran beledilerden biri. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi sahip olduğu konaklardan Gençlik ve Spor Bakanlığına gençlik merkezi için iki adet konak, Çevre Şehircilik Bakanlığına Tapu ve Tapu Kadastro için iki adet konak, BŞEÜOMYO aşçılık ve turizm bölümü için dört adet konak, kütüphane, kültür evi ve özel kent müzesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına üç konak, genç ve kadın girişimciler ve iş geliştirme merkezleri için yedi adet konak, muhtarlar derneğine bir konak tahsis ettik. Tapusu Osmaneli Belediyesinin mülkü olan Aya Yorgi Kilisesini Kültür ve Turizm Bakanlığına restorasyonu yapılarak kültür merkezi ve müze olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirdi. Osmaneli Belediyesi kendisine ait arsa üzerinde inşaatı devam eden 200 öğrencilik kreş ile eğitime verdiği destekle örnek alınan ve örnek alınacak belediyedir. Osmaneli Belediyesi sahip olduğu gayrimenkullerden kamu yatırımları için gerekli her türlü arsa, konak, bina desteğine her zaman hazır olan Osmaneli kamudan aldığından fazlasını kamuya veren farklı bir belediyedir. Belediyemiz gayrimenkullerini kamuya hibe veya tahsis ederek ilçemize yapılan veya yapılacak olan her yatırıma destek oluyoruz" dedi.

