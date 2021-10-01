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Emniyetten Dünya Yaşlılar Günü'nde 96 yaşındaki Fadime teyzeye ziyaret

İHA

Emniyetten Dünya Yaşlılar Günü'nde 96 yaşındaki Fadime teyzeye ziyaret

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve bir grup kurum personeli, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Haceloğlu mahallesi Hürriyet caddesinde ikamet eden 96 yaşındaki Fadime Orhan’ı evinde ziyaret etti.
Merdivenden düşmesinden dolayı yaşamış olduğu rahatsızlık dolayısıyla Fadime Nine'ye hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunan heyet üyeleri, sağlık ve afiyet dileyerek hayır duası istediler. Yaşlılardan alacakları hayır duaların en büyük güçleri olduğunu, Emniyet teşkilatı olarak her zaman yanlarında olduklarını, ne ihtiyaçları varsa onların evlatları, torunları olarak temin etmeye hazır olduklarını belirttiler.
Ziyaretten dolayı Fadime Orhan’ın kızı ve damadı, duydukları memnuniyeti dile getirerek Emniyet personeline teşekkür ederek işlerinde başarı ve kolaylık dilediler.

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