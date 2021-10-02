Osmaneli mor renge büründü

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaklaşık 6 ay önce toprakla buluşturulan lavantalar çiçek açarken, ilçe adeta mora büründü.

Geçtiğimiz aylarda Bilecik Valiliği koordinasyonunda, Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde Osmaneli Belediyesi, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığındaki ''Lavanta Kokulu Teke Yöresi'' projesi kapsamında 5 bin lavanta fidesi Yunus Söylet İçmeler Tesisinde toprakla buluşturulmuştu. 7 bin metrekarelik alana ekilen lavantaların çiçek açmasıyla tesis adeta mor renge büründü. Türkiye'de ve Bilecik'te üretimi artan lavantalar, turizm ve ekonomik anlamda bölgeye katkı sunarken, açan lavanta çiçekleri hem kokusu hem de görüntüsüyle görsel bir şölen oluşturuyor.

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