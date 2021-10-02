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Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası dualarla kutlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için, her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde Bilecik Müftülüğünce kutlandı. Bilecik İl Müftü Vekili Sabri Bağcı’nın din görevlilerinin haftasını tebrik etmesi ile başlayan etkinlikler, Osmanlı Devletinin manevi kurucu ve devletin kurucu Osman Gazi'nin kayın pederi Şeyh Edebali Türbesinin ziyareti ile devam etti. Türbe ziyaretinde Şeyh Edebali Hazretlerinin manevi huzurunda Kur’anı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Öte yandan gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Bilecik'in Hürriyet mahallesinde Kayıboyu Cami'nde Kur’an ziyafeti yapılarak mevliti şerif okundu.

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