Bilecik’te ikinci doz Covit-19 aşılama oranı yüzde 75’i geçti Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı; “Henüz aşı olmayan veya tamamlanmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz”

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, il genelinde ikinci doz korona virüs (Covit19) aşılama oranının yüzde 75’i geçtiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde ikinci doz aşı sayının 140 bini geçtiğini belirtti. Damkacı, “Kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'imiz sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ve değerli hemşerilerimiz sayesinde ikinci doz aşılanma oranında yüzde 75'in üstüne çıktı. Bilecik'te ikinci doz aşılama oranının yüzde 75 olması bizler için memnuniyet verici bir tablodur. Ancak henüz aşı olmayan veya aşıları tamamlanmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hastanelerimizde yatan hastalarımızın çoğunluğu aşısı olmayan veya aşısını tamamlamayan vatandaşlarımız. Risk devam ediyor eski günlerimize dönmemizin yolu maske mesafe temizlik kurallarına riayet ederek aşı olmaktan geçiyor. Bu vesile ile emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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