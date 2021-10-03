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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinoğlu, iş yeri açılışına katıldı

İHA

Şahinoğlu, iş yeri açılışına katıldı

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde hizmete giren bir fast food işyeri açılışına katıldı.
İş yeri sahibinin yakınlarının katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Şahinoğlu, öncelikle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Sonrasında işyerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Şahinoğlu hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Açılışın ardından iş yeri sahibi Ali Nermin Aksugür ile bir süre görüşerek sohbet eden Şahinoğlu, Aksugür ailesine kolaylıklar dileyerek açılışın anısına belediye logolu duvar saati hediye etti.

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