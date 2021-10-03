İkinci doz aşılamada yüzde 75’i geçen Bilecik’te il müdüründen aşı çağrısı

1824 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasına giren Bilecik’in İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1824 Eylül arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısını gösteren bir harita yayınladı. "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." diyen Koca'nın paylaştığı haritaya göre; 1824 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik oldu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, il genelinde ikinci doz korona virüs (Covit19) aşılama oranının yüzde 75’i geçtiğini söyleyerek, “Ancak henüz aşı olmayan veya aşıları tamamlanmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hastanelerimizde yatan hastalarımızın çoğunluğu aşısı olmayan veya aşısını tamamlamayan vatandaşlarımız. Risk devam ediyor eski günlerimize dönmemizin yolu maske mesafe temizlik kurallarına riayet ederek aşı olmaktan geçiyor. Bu vesile ile emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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