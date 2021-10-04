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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü gençlerin örnek çalışması

İHA

Gönüllü gençlerin örnek çalışması

Bilecik'te gençlik merkezi bünyesinde buluşan gönüllü gençler Kınık Köyü ilkokulunu temizledi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde daha önceden bir kaç köy okulunda temizlik yapan gençlik merkezi bünyesinde buluşan gönüllü gençler bu sefer Kınık Köyü ilkokulunu temizledi. Temizlik sonrası gençler teneffüslerde unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları çocuklarla oynarken onlara unutulmaz anlar yaşattı. Çocukların eğlenmesi için palyaço da getiren gönüllü gençler daha bir çok köy okulunu gezerek, hem temizlik hem de öğrencileri eğlendireceklerini söyledi. Gönüllü gençlerin Kınık Köyü'ndeki buluşmasına Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay'da gelerek, çalışmaya destek oldu.

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