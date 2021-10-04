50 çocuk İstanbul'u ilk defa gördü

Bilecik'te 50 çocuk "Haydi Çocuklar İstanbul’a" projesi kapsamında İstanbul'u ilk defa gördü.

Bilecik Belediyesi tarafından uygulanan proje kapsamında yüzlerce çocuk İstanbul’u gezip görme imkanı buldu. Belediye Başkanı Semih Şahin’in çocuklara hediyesi olarak hazırlanan proje kapsamında geçtiğimiz haftalarda 60'ı aşkın öğrenci İstanbul’u gezip görürken, bu hafta ise 50’ye yakın öğrenci tarihi şehri gezip görme imkanı buldu.



‘’Çocuklar için güzel projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz’’

Belediye Başkanı Semih Şahin, başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimini gülümsetmeye ve mutlu etmeye çalıştıklarını belirterek, ‘’Belediye Başkanlığımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında hazırlanan çalışma ile bugüne kadar İstanbul’u görmeyen çocuklarımızı İstanbul’a götürerek gezdirme imkanı sunuyoruz. İlkini, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz gezi programının ikincisini yaptık. Gezi ile çocuklarımız Rahmi Koç Müzesi, boğaz turu ve İstanbul’u keşfetmiş oldular. Biz de bundan dolayı büyük bir mutluluk yaşadık. Çocuklar için güzel projeler geliştirmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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