Bilecik’in tarımsal zenginlikleri tanıtıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi Tarımsal Kalkınma Zirvesi sonrası bir değerlendirme yaparak, "Bilecik’in tarımsal zenginlikleri ve bu yönde yapılabilecek çalışmaları sergiledi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Cumhuriyet Halk Partisi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne Bilecik Belediyesi ve S.S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yer aldı. Tüm ülkede tarımsal kalkınmaya öncülük etmek, çiftçi ve üreticilere katkı sunmak, sorunları tespit ederek çözüm arayışında olmak gibi birçok konunun ele alındığı anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"CHP’li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen tarımsal kalkınma zirvesine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bilecik Belediyesi standını ziyaret ederek, bizleri onurlandırdı. 160 CHP’li belediyenin yanı sıra, 300’ün üzerinde tarım kooperatifin katıldığı zirvede belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında kendileri için hazırlanan bölümlerde sergilendi. Bilecik Belediyesi ise yaptığı çalışmalar ile 'Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Halkımızın Yanındayız', 'Çiftçi Dostu Bilecik Belediyesi Çiftçilere Fide Dağıtıyor', 'Çevre Dostu Bilecik Belediyesi Yaprak ve Çimlerden Gübre Üretiyor', 'Bilecik Belediyesi Kırsaldaki Kadınlara Üretimle Destek Veriyor ve Tarımsal Desteklerle Çiftçimizin Yanındayız' başlıklarında Bilecik’in tarımsal zenginlikleri ve bu yönde yapılabilecek çalışmaları sergiledi."

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