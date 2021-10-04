YHT'de valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yaptı

Bilecik'ten Konya'ya giden Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat eden bir vatandaş, valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı, numaralı yerine hiç oturamadı.

Bilecik'te yaşayan Saliha Çalışkan isimli bir bayan, İstanbulKonya seferi yapan YHT Bilecik istasyonundan 10.35'de trene bindi. 6'ıncı vagon 6A bilet alan yolcu, bu vagonun kapısının bozuk olması nedeniyle 5'inci vagon kapısına yönlendirildi. Bu vagondan trene binen Saliha Çalışkan, valiz yoğunluğundan yerine ilerleyemedi. Bu durumu yetkililere bildirmesi üzerine başka bir yere oturtturulan yolcu, Eskişehir'e gelince oturduğu yerin sahibi gelmesi üzerine yeniden kaldırıldı. Bunun üzerine 1 saat ayakta yolculuk yapan yolcu, şikayeti üzerine boş bir yere oturdu. Kendi yerine bir kere dahi oturamayan bayan, sıkıntılı bir yolculuk sonrası Konya'ya varabildi.

Yaklaşık 1,5 saat ayakta yolculuk yapan Saliha Çalışkan, bu kadar zorlu bir yolculuk yapmadığı anlatarak, "Bilecik'ten bindim, Konya'ya gitmek için. Benim oturacağım yerin kapısının arızalı olduğu için arızalı olduğu söyleyerek, 5'inci vagona binerek ilerlememi istediler. Trende yolcu ilerleme yeri, valiz koyma alanı, açılan yolcu indirme kapıları bavul doluydu. Kendi vagonuma ilerlemem imkansızdı. Hostes arkadaşlara 2 kere düğmeye basmama rağmen onlar da ilerleyemedikleri için gelemediler. Sonra yarım saat yolculuk yaptıktan sonra beni başka bir yere oturttular. Eskişehir'e geldiğimde ise yerin sahibi gelince tekrar ayakta kalmak zorunda kaldım. Yaklaşık böyle 1 saat yolculuk yaptıktan sonra beni başka bir yere daha oturttular. Yaklaşık 3,5 saat yolculuğun 1,5 saati ayakta gittim. Konya'ya indiğimizde kapıların açılması ile valizler yere döküldü" dedi.

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