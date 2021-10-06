''Dijital Okuryazarlık Portalı'' projesinin açılış töreni düzenlendi Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Proje kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde tüm yetişkinlerin hizmetine sunulacak"

Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan ''Dijital Okuryazarlık Portalı'' projesinin açılış töreni düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayınlanan 2020 Yılı Erasmus+KA204 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklık Programına kapsamında hazırlanan ''Dijital Okuryazarlık Portalı'' projesinin açılış töreni düzenlendi. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ile proje ortaklarının katıldığı açılış töreninde, üniversitenin ortak olduğu projenin 24 ay süre ile uygulanacağını anımsattı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, üniversitenin mesleki eğitim stratejik ortaklıklar kapsamında 1 proje yürütücüsü ve 1 projede de proje ortağı olarak görev aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Beydemir, ''Hazırlanan portal üzerinden dijital okuryazarlık ve bilgi okuryazarlılığı, dijital kaynakların etkin kullanımı, sanal güvenlik, dijital ayak izi, teknoloji ve medya okuryazarlığı, 21. yüzyıl temel becerileri ve eğitim öğretim sürecinde kullanılabilecek dijital teknoloji araçları ile dijital vatandaşlık konularında proje ortaklarıyla işbirliği yapılacak. Proje kapsamında kitlesel açık kurs kaynakları ve eğitim öğretim içeriği sunan kaynaklar ile engelli bireyler için dijital okuryazarlık konularında içerikler çevrimiçi bir şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde tüm yetişkinlerin hizmetine sunulacak'' ifadesinde bulundu.

Yerel ortakları Şeyh Edebali Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yurtdışı ortakları ise İspanya, Yunanistan, İsveç, Hırvatistan ve İngiltere'nin yer aldığı projenin tanıtımıyla ilgili koordinatör Pervin Köse'nin sunumunun ardından Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ve BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir, proje ortaklarına sertifikalarını verdi.

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