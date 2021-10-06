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BŞEÜ'ye öğrenciler için hibrit araç hibe edildi BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir: "Eğitime yapılan her katkının daha bilinçli ve donanımlı bireyler yetişmesine vesile olarak bir anlamda ülkemizin gelişimine katkı sunacak"

İHA

BŞEÜ'ye öğrenciler için hibrit araç hibe edildi BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir: "Eğitime yapılan her katkının daha bilinçli ve donanımlı bireyler yetişmesine vesile olarak bir anlamda ülkemizin gelişimine katkı sunacak"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteye bağlı Meslek Yüksek Okulunda (MYO) hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi ve otomotiv teknolojisi programlarında öğrenim gören öğrencilere destek vermek amacıyla bir firma tarafından hibrit araç hibe ettiğini söyledi.
MYO öğrencilerinin öğrenimde yenilikçi teknolojileri yakından incelemelerine olanak sağlayacak hibe araç, firmanın kurumsal ilişkiler yetkilileri Tuncay Okçu ve Kamil Ölmez tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar ve Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Öğr. Görevlisi Emre Altınkaya’ya teslim edildi.
Doç. Dr. Avşar desteklerinden dolayı firma yetkililerine teşekkür ederek, "Eğitime desteği ve çevrenin korunmasını kurumsal bir değer olarak kabul eden firma, üniversitemiz meslek yüksekokulu hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi ve otomotiv teknolojisi programlarında öğrenim gören öğrencilerin iş dünyasına adım atma yolunda aldıkları uygulamalı eğitime katkı sağlamak ve üniversitemizin uluslararası yeşil kampüs ağına katılım çalışmalarına destek vermek amacıyla üniversitemize 1 adet Toyota CHR model hibrit araç hibe etti. Kampüsümüz içerisinde emisyon miktarı minimize edilmiş son model çevreci bir araç olması üniversitemizin uluslararası yeşil kampüs ağına katılım çalışmaları için de son derece önemlidir. Çevresel anlamda yaptığımız diğer çalışmaların yanında bu aracın kampüsümüzde yer alması ve sergilenmesi ile tüm öğrencilerimizin çevresel konulardaki bilinç düzeyini çok daha üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Amacımız Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizi hem eğitim öğretim hem de çevre bilinci konusunda ulusal ve uluslararası anlamda örnek bir konuma getirmektir" dedi.

"Eğitime yapılan her katkının daha bilinçli ve donanımlı bireyler yetişmesine vesile olarak bir anlamda ülkemizin gelişimine katkı sunacak"
BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise hibe edilen araçla MYO öğrencilerimizin mesleki gelişimine ve uluslararası yeşil kampüs ağına katılım çalışmalarına önemli katkılar sağladıklarını söyleyerek, "Bu tarz desteklerin teori ile pratiği bir araya getiren üniversitesanayi iş birliklerinin oluşmasına ve gelişmesine katkı sunuyor. Eğitime yapılan her katkının daha bilinçli ve donanımlı bireyler yetişmesine vesile olarak bir anlamda ülkemizin gelişimine katkı sunacak. Hibrit araç hibesi kapsamında BŞEÜ'ye desteklerini esirgemeyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. yetkilileri Tuncay Okçu ve Kamil Sönmez başta olmak üzere, tüm fabrika yönetimine, üniversitemiz ve meslek yüksekokulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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