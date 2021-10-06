Bilecik'te kokutan yangın: Ahşap ev küle döndü

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Bilecik'te 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Selbükü köyünde Mustafa Avcı (60) ve eşi Remziye Avcı’ya (59) ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler bir anda evi sardı. Yangın, Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahşap ve kerpiçten oluşan ev tamam kullanılmaz hale geldi. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, jandarma soruşturma başlattı. Öte yandan yanan evin alt kısmı ahır kullandığı öğrenilirken, hayvanların dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

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