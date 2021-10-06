Bilecik'te 2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Selbükü köyünde, 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Selbükü köyünde Mustafa ve eşi Remziye Avcı çiftine ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, alevler tüm evi sardı. Avcı çifti kendilerini evden dışarı atarken, durum, itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Güçlükle kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-10-06 21:47:18



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