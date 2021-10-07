Erzurumlulardan Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaret

Bilecik Erzurumlular Derneği, dün göreve başlayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığının bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Bilecik Valiliği'ne Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atanmıştı. Vali Kızılkaya dün göreve başlarken, Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebutalip Dursun ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretin bulundu.

Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Dernek Başkanı Dursun, Vali Kızılkaya yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bilecik için hep beraber çalışıp, kalkındırmak için mücadele vereceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.