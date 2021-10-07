Jandarmadan minik öğrencilere ziyaret

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler "Güvenli Okul ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında minik öğrencileri ziyaret ederek, hediyeler dağıttı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği çalışanları tarafından Osmaneli ilçesinde bulunan Yeşilçimen ve Çerkeşli ilkokullarını ziyaret etti. Yaptıkları çalışmalar hakkında minik öğrencilere bilgi veren ekipler, jandarma çocuk dergisi, trafik boyama kitabı ve balon hediye etti.

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