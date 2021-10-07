Bilecik'te 2021 yılında 103 proje gerçekleşti

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

Vali Kızılkaya, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, göreve başlamasının ilk günlerinde il koordinasyon kuruluna başkanlık yapmasının kendisi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Bilecik genelinde birçok projenin yer aldığını ve 2021 yılında 383 adet projenin uygulandığını bildiren Vali Kızılkaya, ''2021 yılı dönem sonu itibariyle projelerden 103 adedi tamamlanmıştır. 149 adedinde çalışmalar devam ediyor, 72 adedi ihale aşamasında ve 56 adedinde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 2 milyar 172 milyon 479 bin liradır. 2021 yılında bunlara tahsis edilen ödenek miktarı 552 milyon 24 bin liradır. Bu dönem sonuna kadar 279 milyon 257 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 50,59 harcama oranı gerçekleştirilmiştir'' diye konuştu.

Kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2021 yılı yatırımları ve projeleri, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.

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