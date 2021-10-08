Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentteki sanayi kuruluşlarına ziyaretlerinin devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik'in önemli sanayi kuruluşlarından biri olan bir alüminyum fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu’nu ziyaret etti. Üniversitesanayi iş birlikleri kapsamında bir dizi görüşmenin gerçekleştiği ziyarette Rektörü Beydemir’e, üniversitenin Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıza Dündar ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti.

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