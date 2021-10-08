Kendileri küçük ama yürekleri kocaman

Bilecik'te bir grup ortaokulu öğrencileri el becerileriyle yaptıkları bileklikleri satarak topladıkları parayı Kızılay'a bağışladılar.

Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yapmış oldukları proje kapsamında el becerileriyle yaptıkları bileklikleri satarak toplanan parayı Türk Kızılay Bilecik Şubesi’ne bağışladılar. Türk Kızılay Bilecik Şubesi yaşları küçük ama yürekleri büyük öğrencilere yapmış oldukları bağışlarından dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'nin dört bir tarafında yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, toplumun her kesiminden de destek görüyor" dedi.

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