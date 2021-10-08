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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendileri küçük ama yürekleri kocaman

İHA

Kendileri küçük ama yürekleri kocaman

Bilecik'te bir grup ortaokulu öğrencileri el becerileriyle yaptıkları bileklikleri satarak topladıkları parayı Kızılay'a bağışladılar.
Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yapmış oldukları proje kapsamında el becerileriyle yaptıkları bileklikleri satarak toplanan parayı Türk Kızılay Bilecik Şubesi’ne bağışladılar. Türk Kızılay Bilecik Şubesi yaşları küçük ama yürekleri büyük öğrencilere yapmış oldukları bağışlarından dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'nin dört bir tarafında yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, toplumun her kesiminden de destek görüyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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