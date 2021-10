Gökhan: “Sıkıntılarımızı ve hedeflerimizi paylaşıyoruz” CHP'li başkanları Bilecik'te buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde, bir grup CHP'li Belediye Başkanı Bilecik'te bir araya geldi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan CHP'li belediye başkanları periyodik olarak her defasında başka bir ilde bir araya gelirken, bu seferki buluşma Bilecik'te gerçekleşti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın ise toplantıya katılmak üzere yolda olduğu öğrenildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Cumhuriyet Halk Partisi il belediye başkanlarının sırasıyla periyodik olarak gerçekleştirdiği bir toplantıdayız ve şimdi sıra bizim şehrimizde. Ardahan, Edirne ve Bolu belediye başkanlarımız yoldalar. Bunun dışında Yalova’da hukuksal bir süreci olmasına rağmen biz kendisini belediye başkanı gördüğümüz için Yalova belediye başkanımız da bu toplantılara katılıyor" dedi.



“Sıkıntılarımızı ve hedeflerimizi paylaşıyoruz”

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, il belediye başkanları grubunun başkanlığını yaptığını belirterek, “Arkadaşlarımızın teveccühü ile il belediye başkanları grubunun başkanlığını yapmaktayım. Biz yaklaşık her iki ayda bir belediyede toplanıyoruz. Burada genel belediyecilik konuları ile ilgili sıkıntılarımızı paylaşıyoruz, çözüm hedeflerimizi paylaşıyoruz ve ilgili kurumlara, birimlere, Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı gibi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.



"Hiç bir suç unsuruna rastlanmadığı tespit edildi"

Geçtiğimiz yıl görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın haksız bir biçimde görevden alındığının altını çizen Başkan Gökhan, konuşmasının devamında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu toplantımıza Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman şuanda görevden alındı haksız bir biçimde. çünkü mahkemede herhangi bir hükmü yok, bir hüküm giymiş durumda değil ve en son raporlar da gerek MASAK, gerekse Sayıştay denetimcilerinin vermiş olduğu raporda onunla ilgili hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı tespit edilmiş. Biz de bunun üzerine dün itibariyle artık göreve geri döndürülmesi için bir süreci, daha doğrusu onun mücadelesini başlattık. Çünkü hukuk varsa bir ülkede gereği yapılmalı. Herhangi bir suçlama yok, tespit edilmiş durum yok. Dolayısıyla bu ülkede bir çok somut delillerle suçlananlar görevine devam ederken bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanının bu şekilde görevden uzaklaştırılmış olmasını kabul etmemiz söz konusu değildir. Dolayısıyla bu toplantıda da bu süreçle ilgili görüşmelerimiz de olacak."



“Bir çok belediyeye örnek teşkil ediyoruz"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye’de 30 büyükşehir ve 51 il belediyesi olarak farklı bir yerel yönetim anlayışı olduğunu anlatarak, "Yerel yöneticiliğin bir okulu olmadığı için de biz tecrübe aktarımıyla ve bilgi paylaşımıyla Belediye başkanlarımızla nerede nasıl bir zorluk yaşıyorsak bunun çözümünde bir olursak neleri çözebilirizi konuşarak başlamıştık ve gündemli toplanmaya başladık. Yaklaşık 2 yıldır biz 2 ayda bir bir belediye başkanımızın ev sahipliğinde toplanıp hem gündeme dair hem de yerel yöneticilikte karşılaşabileceğimiz güçlükleri yada içinde bulunduğumuz zorlukları nasıl aşabiliriz bunları değerlendiriyoruz. Aslında kıskanılan bir birliktelik. Çünkü biz burada yerel yöneticiliğin yardımlaşmayla nasıl büyütülebildiğini de bir çok belediyeye örnek olarak gösterdiğimizi düşünüyorum. Başladığımızda 11 belediyeydik, Kırklareli belediye başkanımız bağımsız seçilerek tekrar Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve onu da ekibimize dahil ettik. Birlikte güçlüyüz, biz bunun farkındayız. Hakikaten yapılan denetimlerde ve kaynak çoğaltma oranında birbirimize verdiğimiz desteği görünce bende yerel yönetimlerin bir adım önde gittiğini, iyi örnek olduğunu düşünüyoruz” dedi.



“Eskişehir ve Bilecik et ve tırnak gibi"

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, Eskişehir ve Bilecik’in et ve tırnak gibi ayrılmaz bir ikili olduğunu belirterek, "Tabi başkanlarımızın yaptığı tespitler o kadar doğru ki kutluyorum kendilerini. Çünkü belediye başkanlarının birbirini tanıması ve birbirlerinin neler yaptığını bilmesi kadar doğru bir şey olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin hepsi başarılıdır, hepsi güzel şeyler yapıyor fakat birbirimizden haberimiz olmuyordu. Bu şekilde belediye başkanları birbirlerinin ne yaptığını görebiliyor ve gördükleri projeleri uygulama fırsatı yakalıyorlar. Ben işin başından beri iktidarın yerelden çıkacağına inanan birisiyim. Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye’de nüfusun yüzde 51’ini kapsayan illerde iktidara geldi. Bu da benim dediğim şeyi kanıtlıyor. Bütün belediye başkanları olarak biz artık iktidarın yerelden çıkacağı hareketi ve hazırlığı içerisindeyiz. Ben bu toplantının illerimize yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.

Başkanların konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam ederken, toplantının ana konu başlıklarının şehirlerdeki göçmenler ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman olacağı da belirtildi.

