Türk Kızılay'ı Bilecik gönüllülerinden türbe ve camilerde temizlik

Türk Kızılay Bilecik gönüllü gençleri Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi ile Söğüt Hamidiye camilerini temizleyerek ibadet yapmak isteyen ve türbeyi ziyaret eden vatandaşlara hazır hale getirdi.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi kan hizmetleri ve sosyal yardımların yanı sıra gönüllüleriyle birlikte birçok sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenleyerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Genç Kızılay gönüllüleri anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi ve Söğüt Hamidiye camilerini temizleyerek ibadet yapmak isteyen ve türbe ziyaretçilerine hazır hale getirdi. Türbeyi ve camileri ziyarete gelen vatandaşlar da duyarlı davranışlarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.

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