Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosuna konuk oldu

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Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosunda Nurdan Betül Arısoy’un hazırlayıp sunduğu ‘Türkülerin genç yıldızları programına konuk oldular.

Perşembe günleri saat 21.00’de yayınlanan programda yörenin tanınmış Türk Halk Müziği koro şeflerinden ve bağlama eğitmeni Mehmet Uysal’ın öğrencileri Senanur Kale ve Beyza Ayça Duman solist olarak yer aldılar. Programda Senanur Kale yurdun çeşitli yörelerinden 7 türküyü seslendirdi. Beyza Ayça Duman ise yine yurdun farklı yörelerinden 6 türküyü seslendirdi. Programda genç solistlere bağlamasıyla hocaları Mehmet Uysal ve ritimde de Serkan Biraderler eşlik etti.

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