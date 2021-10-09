Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Bilecik'e geldi Bilecik'te iller arası ‘Ümitler Mix Judo’ müsabakaları düzenlendi Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya: “Başarılı olmanın yolu disiplinli ve gayretli çalışmaktan geçiyor”

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'te iller arası 'Ümitler Mix Judo' müsabakaları düzenlendi. Müsabakaları Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da izledi.

İstasyon Spor Salonunda düzenlenen iller arası 'Ümitler Mix Judo' müsabakaları Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katıldı. Müsabakalara, Bilecik ile birlikte İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Çankırı, Manisa, Denizli, Kocaeli, Karaman, Sakarya ve Kırıkkale ile Samsun'dan 297 sporcu katıldı.



“Başarılı olmanın yolu disiplinli ve gayretli çalışmaktan geçiyor”

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İstasyon Spor Salonunda düzenlenen seremoninin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere Türkiye Judo Federasyonuna ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonluğuna teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi. Sporun, sevgi ve kardeşliğin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Vali Dr. Kızılkaya, "Sporcularımız bunun en güzel timsalidir. Kardeşliğin ve birliğin kuruluş şehrinde müsabakaları gerçekleştiriyorsunuz. Başarılı olmanın yolu disiplinli ve gayretli çalışmaktan geçiyor. Farklı illerden gelerek burada mücadele edeceksiniz. Sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Bulunduğunuz branşta başarılı olmak istiyorsanız disiplinli çalışmaya devam edin. Müsabakalarda ve spor hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de çocuklara, gençlere ve 7'den 70'e herkesin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli sportif faaliyetler sunduklarını ifade ederek, hem sporun tabana yayılması hem de yetenekli sporcuları keşfetme konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

24 takımın mücadele ettiği müsabakalarda, Denizli Belediyespor Kulübü birinci, Manisa Yunus Emre Belediyespor Kulübü ikinci ve Samsun Canik Belediyespor Kulübü ile Bursagücüspor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.