Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut K. yönetimindeki 11 SE 607 plakalı otomobil hastane kavşağı alt geçitten Bursa’nın Yenişehir ilçesi istikametine dönüş yaptığı esnada Bilecik istikametine seyir halindeki Sabri A. idaresindeki 11 EK 205 plakalı kamyon ile çarpıştı Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe K. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.