POMEM Müdürü Günbey, Rektör Beydemir'e ziyaret

Bir ülke daha idam cezasını kaldırdı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey ve beraberindeki heyet, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

POMEM Müdürü Günbey, Rektör Beydemir'e ziyaretinde geçtiğimiz gün korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular için taziyelerini iletti. Ardından üniversitenin gelişimi ve gelecek fakültelerin işleyişi hakkında bilgil veren Rektör Beydemir, ziyaretlerinden dolayı POMEM Müdürü Günbey'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.