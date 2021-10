Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde emzirme standı açıldı Başhekim Dr. Arıkan, “Anne sütü ile beslenme, her bebeğin en doğal hakkıdır”

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dd. Erhan Arıkan, anne sütüyle beslenmenin her bebeğin en doğal hakkı olduğunu anlatarak, "Anne sütü bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve yaşayan doğal bir besindir" dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne sütünün önemini anlatmak amacıyla hastane içerisinde emzirme standı açılırken, stantta gebelik döneminde ki hastalara ve yeni doğum yapmış olan annelere emzirme eğitimi veriliyor. Stantta ebeler tarafından annelere ve anne adaylarına doğru emzirme teknikleriyle ilgili bilgilendirmelerde yapılıyor.



“Anne sütü ile beslenme, her bebeğin en doğal hakkıdır”

Dr. Erhan Arıkan, “Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, tüm bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının tanınması, hiçbir bebeğimizin bu haktan mahrum edilmemesi, konunun önemi ve gündem oluşturması amacıyla, standımızı açtık. Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini ve altıncı aydan sonra da uygun besinlerle beraber emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini sağlıklı yaşam için vazgeçilmez seçenek olarak önermektedir. Hastanemiz 2004 yılında 'Bebek Dostu Hastane' unvanı almış bulunmakta olup, anne ve bebek sağlığını koruyucu ve geliştirici faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Anne sütü ile beslenme, her bebeğin en doğal hakkıdır” ifadelerini kullandı.



"Hem anneye hem bebeğe bir çok yararı var"

Dr. Arıkan, hastanede bebek beslenmesindeki temel politikasının ‘Anne Sütü İle Beslenme’ olduğunu söyleyerek, “Anne sütü, bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve yaşayan doğal bir besindir. Bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin ögelerini içerir. Biyo yararlılığı yüksektir ve sindirimi kolaydır. Başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yarar sağlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.