Bozüyük’te Bocce Turnuvası düzenlendi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Amatör Spor Haftası nedeni ile bay, bayan karışık ikili takımlar halinde Bocce Turnuvası düzenlendi.

4 Eylül Mahallesi spor sahasında yapılan turnuvaya 16 takım katıldı. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyalarını TBBDF Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar, 4 Eylül Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı, Dart Milli takım antrenörü Özlem Candemir Torunlar ve Bocce hakemi Sevgi Taner taktim etti. Dereceye giren katılımcılar sırasıyla 1. Ercan GülMenderes Atakan, 2. Hikmet KanZekeriya Çakal, 3. Yavuz ŞenOsman Savaş, 3. Yasemin DemirciPelin Zorba‘dan oluştu.

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