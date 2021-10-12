Sesli anons sistemi arızaları gideriliyor

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Bozüyük genelinde vatandaşların önemli konularda bilgilendirilmesi amacı ile Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan sesli anonsları vatandaşlara ulaştıran cihazlar bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Birimi personellerince ihtiyaç görülen noktalardaki sesli anons cihazları bakım ve onarımdan geçirilerek tekrar vatandaşların hizmetine sunuluyor.

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