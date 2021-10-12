Bilecik'te öğretmenden öğrenciye taciz iddiası

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Bilecik'te bir lisede birden fazla öğrencin taciz şikayeti üzerine gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi’ndeki okullar bölgesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan T.B. (49) hakkında bir öğrencisi elle tacizde bulunduğu gerekçesiyle rehber öğretmenine başvurdu. Bunun akabinde öğretmen hakkında hemen soruşturma başlatırken, bir öğrenciye de sözlü taciz yaptığı iddia edildi. Polisler 2 öğrenci ifadelerin alınmasının ardından beden eğitimi öğretmeni T.B.'yi gözaltına aldı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Öte yandan öğrencilerinin birinin 9, diğerinin 11'inci sınıfta okuduğu öğrenildi.

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