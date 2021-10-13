Kedi ve köpeklerin yuvaları hazır

Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürü Mustafa Budak, hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumanın kendi ellerinde olduğunu anlatarak, "Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım” dedi.

Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Bilecik'te bahçesi olan kamu kurumlarına dağıtmak üzere sokak kedileri ve sokak köpekleri için yapılan yuvaları hazır hale getirdi. Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Budak, “Bahçesi olan kamu kurumlarına da dağıtılacak olan sokak kedisi ve sokak köpeği evleri ile onlara sahip çıkıyoruz. Hayvan dostları ilk kez İngiltere'de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliğini kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonunu oluşturdular. 1931 yılında Floransa'da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere hayvanları koruma gününü ilan etti. Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalık oluşturmaktır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Budak, “Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım” diyerek vatandaşlara duyuruda bulundu.

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