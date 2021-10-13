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Lefke taşı ve mesire yerleri konuları görüşüldü

İHA

Lefke taşı ve mesire yerleri konuları görüşüldü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ziyaretinde Lefke taşı ve mesire yerlerini konularının ele alındığını söyledi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir takım ziyaretler için Bursa'ya gitti. Başkan Şahin, Bursa temaslarında ilk olarak Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel'i makamında ziyaret etti. İkili ilçede Karayolları tarafından yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ardından Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcıları Ali Yapmış ve Rıfat Ataş ile görüşen Başkan Şahin, Lefke taşı ve ilçedeki mesire alanlarına yapılması planlanan ağaç dikimi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Şahin, ilgi ve destekleri için bölge müdürü ve yardımcılarına ilçesi adına teşekkür etti.

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