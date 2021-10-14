Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerden Başkan Kepez'e ziyaret

Eskişehir Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği yöneticileri, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i makamında ziyaret etti.

Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerin bir çatı altında toplandığı Eskişehir Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği ziyaretlerine devam ediyor. Dernek Başkanı İrfan Öz ve Yönetim Kurulu üyeleri İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i makamında ziyaret etti. Başkan Kepez, heyete, İnhisar'a yaptığı ve yapacağı projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı İrfan Öz de ilgi ve desteklerinden dolayı Başkan Kepez'e teşekkür etti.

Öte yandan dernek yöneticileri, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'e de hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

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