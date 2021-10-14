(ÖZEL) 8 kiloluk dev ekmek görenleri şaşkına çevirdi Bu ekmek kilo kilo satılıyor ve 1 ay bayatlamadan yenebiliyor Yöresel ürünler sergilendi, Bilecik halkı birbirinden güzel lezzetleri tattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) 8 kiloluk dev ekmek görenleri şaşkına çevirdi Bu ekmek kilo kilo satılıyor ve 1 ay bayatlamadan yenebiliyor Yöresel ürünler sergilendi, Bilecik halkı birbirinden güzel lezzetleri tattı

İHA

(ÖZEL) 8 kiloluk dev ekmek görenleri şaşkına çevirdi Bu ekmek kilo kilo satılıyor ve 1 ay bayatlamadan yenebiliyor Yöresel ürünler sergilendi, Bilecik halkı birbirinden güzel lezzetleri tattı

Bilecik halkı, birçok şehirden getirilerek sergilenin yöresel ürünleri tatma, satın alma imkânına kavuşurken, bunlar arasında yer alan 8 kiloluk dev ekmek görenleri şaşkına çevirdi.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar alanında kurulan Yöresel Ürünler Festivali'nde, başta Erzurum çağ kebabında, Hayat künefesine, Afyon sucuğundan, Kayseri mantısına, Trabzon ekmeğinde, Erzincan tulum peynirine, Gümüşhane'nin pestiline, Urfa kebabına yüzlerce ürün Bileciklilerle buluştu. Pazar gününe kadar devam edecek olan festivale Bilecikliler yoğun ilgi gösterirken, yöresel ürünler tatma imkânı buldular. Fuarda çocuklarda da düşünülürken, lunapark, deve, midilli ve atlarla güzel vakit geçirmesi sağlandı.

"Tüm Bileciklileri buraya bekliyoruz biz sizin için buraya geldik"
Erzurum'dan gelerek çağ kebabı satan Bülent Yozgatlı, "Erzurum'un cağ kebabını getirdik buraya. Erzurum’un yiyemediğiniz lezzetleri Bileciklilerle buluşturduk. Bu çağ kebap sadece kuzu etinden yapılıyor. Erzurum'un yaylalarında büyüyen kuzularımızdan yapılan kebabımız kömür ateşinde pişirerek ikram ediyoruz. Tüm Bileciklileri buraya bekliyoruz biz sizin için buraya geldik. Bu lezzetlerin muhakkak tadına bakın" dedi.
Baharat satıcısı Mert Aksu ise, "Gaziantep’ten geliyoruz. Kendi yöremizin ürünlerini tanıtıyoruz. Baharatlarımızın hepsi kendi imalatımızdır. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.
Sucuk satıcısı Rıza Yıldız, ise, "Afyondan geldik. Yöresel ürün satıyoruz. Kasap sucuğumuzdur. Müşterilerimizi bekliyoruz" diye anlattı.

"Karadeniz bölgesinin ürünlerini Bilecik'e taşıdık"
Yöresel peynir satıcısı Şevket Kayaalp, Trabzon'dan geldiklerini anlatarak, "Ürünlerimiz Kolot peynirlerimiz var, eski Kars kaşarlarımız var, mıhlamalık, eritmelik tel peynirlerimiz var. Tereyağımız Trabzon’dan geliyor. Mıhlamalık için mısır unumuz var. Fasulyemiz var, çayımız var, teneke peynirlerimiz var, tulum peynirlerimiz var. Yöresel ürünler adına çalışıyoruz. Türkiye’nin her noktasına gidiyoruz. Bu sefer de Bilecik’e geldik. Tüm halkımızı bekliyoruz. İlgi göstermelerini bekliyoruz. Ürünlerimizin gelsinler tatlarına baksınlar, ürünlerimiz kaliteli üründür" dedi.

8 kiloluk dev ekmek görenleri şaşkına çevirdi
Fuarda en çok ilgi gören ürünler arasında yer alan devası Trabzon Vakfıkebir ekmeğini anlatan satıcı Şevket Kayaalp, ekmeğin yüzde 100 organik olduğunu belirterek, "Trabzon’a özgü bir ekmek, ekşi mayadır. Tam buğdaydan yapılır. 8 kilodur. Keserek ve tartarak satıyoruz. Osmanlı ekmek diye geçer. Bunu aldığın zaman dolaba koyabiliyorsun. Dolapta saklayabiliyorsunuz. Çok güzel bir ekmektir. İnsanların gelip tatmasını isteriz, almasını isteriz. Dolapta uzun süre durur, dolap dışarısında 1 ay ömrü var" dedi.
Hayat yöresine ait künefe satan İbrahim Yıkıcı ise, "Künefe Hatay’ın tescilli ürünüdür. Ben de kendim Hataylıyım zaten. Künefeyi Bilecik halkına hizmet için ayağına kadar getirmiş bulunmaktayız. Bütün Bilecik halkını ziyarete bekliyoruz inşallah" dedi.
Festival yetkilisi Gülay Kaya ise, tüm Bilecikliler Yöresel Ürünler Festivaline davet ederek, ürünleri satın almalarının önemli olmadığı tadına bakmak için bile fuara gelmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerden Başkan Kepez'e ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerden Başkan Kepez'e ...
Ertuğrul Gazi Camii en kısa sürede ibadete açılacak
YEREL HABERLER Ertuğrul Gazi Camii en kısa sürede ibadete açılacak
‘Hayaller Küllenmesin’ yardım kampanyasında toplanan malzemeler Manavgat'a ulaştı Bilecik Kent Konseyi ve STK’lardan Manavgat'taki vatandaşlara yardım eli
YEREL HABERLER ‘Hayaller Küllenmesin’ yardım kampanyasında toplanan ...
Mahallenin sevimli kedilerine özel bakım ve aşılama yapıldı
YEREL HABERLER Mahallenin sevimli kedilerine özel bakım ve aşılama ...
Başkan Bakkalcıoğlu masa tenisi takımına başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu masa tenisi takımına başarılar ...
Vali Kızılkaya yurtta kalan öğrencilerle yemek sırasına girdi, birlik yemek yedi Öğrenci ailelerini arayan Vali Kızılkaya, çocuklarının kendilerine emanet olduğu söyledi Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "Vakti, saati gelince bayrağı siz alacaksınız ve gelecek neslimize sizler hizmet edeceksiniz"
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya yurtta kalan öğrencilerle yemek ...
Bilecik'te 3 şiddetinde deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Bilecik'te 3 şiddetinde deprem meydana geldi
Vali Kızılkaya, şehit ailesinin acısını paylaştı
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya, şehit ailesinin acısını paylaştı
Yeni Jandarma Komutanı Ersoy'u ziyaret edip dernek faaliyetlerini anlattılar
YEREL HABERLER Yeni Jandarma Komutanı Ersoy'u ziyaret edip dernek ...
Bilecik'te konut satışları arttı
YEREL HABERLER Bilecik'te konut satışları arttı
Tayini çıkan müdüre veda yemeği
YEREL HABERLER Tayini çıkan müdüre veda yemeği
"Bizim Kızlar"dan Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER "Bizim Kızlar"dan Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret
Lefke taşı ve mesire yerleri konuları görüşüldü
YEREL HABERLER Lefke taşı ve mesire yerleri konuları görüşüldü
Başkan Yıldırım, “Büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur”
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım, “Büyük Türkiye hedefine ...
Kedi ve köpeklerin yuvaları hazır
YEREL HABERLER Kedi ve köpeklerin yuvaları hazır
Bilecik’te “Kaan” projesi hayata geçti 133 özel güvenlik personeli “Kaan” projesine dâhil edildi
YEREL HABERLER Bilecik’te “Kaan” projesi hayata geçti 133 özel ...
Vefat eden öğretmenin adı hatıra ormanında yaşayacak
YEREL HABERLER Vefat eden öğretmenin adı hatıra ormanında yaşayacak
(ÖZEL) Pelitözü Gölet'i anfibi tipi kepçeyle temizlenmeye başlandı Göleti 5 gün temizleyen anfibi tipi kepçe bozuldu, onarıma gönderildi Gölette 10 yıldır profesyonel balıkçılık yapan Kerim Çelikbilek; "Göletimizi çok fazla ot, sazlıklar ve yosunlar kapladı" "Hiçbir balıkçı bot olmadan kıyıya balık çekemiyor, yerine göre 20-25 metre uzaklıkta ot var" "Balıkçı arkadaşlar gölete gelmek istemiyorlar, çünkü çok fazla ot var"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Pelitözü Gölet'i anfibi tipi kepçeyle ...
Bilecik'te öğretmenden öğrenciye taciz iddiası
YEREL HABERLER Bilecik'te öğretmenden öğrenciye taciz iddiası
Beslediği 10 kedinin ezilmesi üzerine 'Ezersen kameralar kayıtta' yazılı tabela astı
YEREL HABERLER Beslediği 10 kedinin ezilmesi üzerine 'Ezersen ...
Kaymakam Öztürk’e voleybolculardan ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Öztürk’e voleybolculardan ziyaret
Sesli anons sistemi arızaları gideriliyor
YEREL HABERLER Sesli anons sistemi arızaları gideriliyor
2 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER 2 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen ...
Okul servisinden inip yola fırlayan öğrenciye otomobil çarptı
YEREL HABERLER Okul servisinden inip yola fırlayan öğrenciye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.