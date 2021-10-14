Vali Kızılkaya, yaşlıların hayır duasını aldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Emin Türker ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret ederek, huzurevi ve huzurevi sakinleri hakkında bilgi aldı. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Vali Kızılkaya, ''Göreve başlamam nedeniyle, hayırlı olması temennisiyle çok sayıda çiçek geldi. Eşim ile birlikte çiçekleri, siz büyüklerimize hediye etmeye karar verdik. Hem sizinle tanışmak, hem kendimi tanıtmak, hem de hayır dualarınızı almak istedik. Ülkemiz gelişiyor ve daha güzel günlere doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizim bu günlere gelmemizde sizlerin büyük emekleri oldu. Sizlerin şahsında, yaş almış, ülkemize hizmet etmiş, emek vermiş büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Sizlerin gayreti olmasaydı buralara gelemezdik. Şimdi vakit bizim vaktimiz. Bizde vaktimiz dolduğunda nöbeti, bizden sonra gelecek genç kuşaklara devredeceğiz. Bizler için, sizlerin istek ve ihtiyaçlarınızı yerine getirmek bir emirdir, görevdir'' dedi.

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