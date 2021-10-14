Başkan Tekin’in acı günü

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Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in dayısı Ahmet Küçükaka vefat etti.

Kalp krizi nedeniyle 6 aydır tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan 64 yaşındaki Ahmet Küçükaka’nın vefat haberi başta Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum Ahmet Küçükaka’nın cenazesi Yenimahalle Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe kabristanlığına defnedildi.

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