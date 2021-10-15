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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'nde amatör spor kulüpler istişare toplantısı yapıldı

İHA

Osmaneli'nde amatör spor kulüpler istişare toplantısı yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 20212022 sezonu amatör spor kulüpler istişare toplantısı yapıldı.
Vali Dr. Kemal Kızılkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, kulüplere, kardeşlik ve centilmenlik içerisinde başarılı bir sezon geçmesi dileğinde bulundu. Spor ve sporcuların pandemi döneminde etkilenen grup olduğunu anımsatan Vali Dr. Kızılkaya, ''Özellikle amatör sporcularımız, pandemiden etkilendiler. Geçen sezon müsabakalar yapılamadı, bu sezon centilmence güzel bir sezon geçeceğine inanıyorum. Gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde spor yaparak değerlendirmelerini istiyoruz. Gençlerimizi, spor sahalarına çekerek, zararlı alışkanlıklardan koruyarak, sağlam karakterli, ruhen ve bedenen sağlığı yerinde sportmen nesiller yetiştireceğiz. Sporun ve müsabakaların, kardeşliğimizin ve birliğimizin pekiştirmesine vesile olmasını diliyorum.'' ifadesinde bulundu.
Osmaneli Belediye Başkanı Şahin de pandemi sürecinde sportif faaliyetlere ara verildiğini ifade ederek, ''Kulüp ve takım sayılarının artmasını arzu ediyoruz. Çünkü çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlaka bir hedefleri olması lazım. Alt yapılardan daha üst liglere ve milli takıma kadar yükselmelerini istiyoruz. Belediyeler olarak, spora ve sporcuya önem veriyoruz. Gençleri kazanmamızın yolu spordan ve spor tesislerinden geçiyor. Gençlerimizin birçok yetenekleri var.'' dedi.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Tosun da, 20212022 sezonunun başarılı geçmesi dileğinde bulundu.
Kulüp yöneticilerinin dilek ve temennilerini dile getirdiği toplantı sonrası Vali Kızılkaya, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisinde incelemede bulundu ve Sakarya Nehri kenarındaki Necip Fazıl Kısakürek Parkında oturan, gençlerle sohbet etti.
Osmaneli İçmeler Tesislerindeki toplantıya; Kaymakam Yüksel Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Nusret Tosun ve spor kulüplerinin temsilcilerinin katıldı.

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