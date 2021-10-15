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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Banka yöneticiliğini bırakarak permakültür çiftliği kurdu

İHA

Banka yöneticiliğini bırakarak permakültür çiftliği kurdu

İstanbul’da bir bankada yönetici olarak çalışan Selçuk Şahin, işini bırakarak memleketinde permakültür çiftliği kurdu. Şuanda çiftliğinde onlarca çeşit organik ürünler yetiştiren Şahin’in çiftliğini günde birçok insan ziyaret geliyor.
Çalıştığı esnada trafik, hava kirliği ve insan yoğunluğundan işini bırakarak memleketi Bilecik’in Gölpazarı ilçesine yerleşerek permakültür çiftliği kuran Şahin, ilk etapta zorlansa da şimdi onlarca organik ürünler yetiştiriyor. Rermakültür hakkında bilgi Şahin, "Sürdürülebilir tarım ya da permakültür, doğadaki insan yerleşimlerini, doğal ekosistemlerden örneklenen ziraat uygulamaları ve sürdürülebilirlik görüşüne göre uygulayan bir ekolojik tasarım anlayışıdır. Aldığı permakültür ve bütüncül yönetim eğitimleri ile ve üniversitede okuduğu bilgisayarlı muhasebe, işletme ve tarım bölümleri ile farklı bir perspektifte kendini geliştirmiş ve tarım sektöründe permakültür ve yatırım danışmanlıkları yapmaya başladım. Çiftlikte kül suyundan kostiksiz zeytinyağı sabunu, kuru et, tıbbi kremler, sirkeler, zehirsiz tarım, ekolojik turizm, agroturizm işleri yapıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri organik ürünler pazarında satıyoruz" dedi.
İstanbul’dan Selçuk Şahin’i bankacı arkadaşı olan Ayşe Reis, Nuray Sütlüoğlu ve Selma Bağcıoğlu, ziyaret ettikleri çiftliğe hayran kaldıklarını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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