Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kanser hastalıklarında en önemli noktanın erken teşhis ve tedavi olduğunu anlatarak, "Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye genelinde 4 adet dijital mamografi cihazı alındı ve bunlardan birisi Bilecik'e tahsis edildi" dedi.

Kanser tarama faaliyetlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen 'Mobil Kanser Tarama'aracı hizmet vermeye başladı. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile kentteki yardımsever sanayi kuruluşlarının bağışlarıyla temin edilen 'Mobil Kanser Tarama' aracının teslim töreninde, sağlık çalışanlarına pandemi süresince gösterdikleri fedakarlıktan, özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Devlet, millet, işadamı hep beraber el ele vermenin, işbirliğinin en güzel örneğini birlikte yaşadıklarını ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, şöyle konuştu:

''Korona virüs salgınının insan sağlığını etkilemeye devam ediyor. Ancak sağlık hizmetlerinin sadece virüs ile mücadele değil. Kanser de, hayatımızı tehdit eden hastalıklardan birisi. Kanserle mücadelede en önemli yöntem erken teşhis. Erken teşhisi sağlayabilmek adına 'Mobil Kanser Tarama' aracını hizmete almış bulunuyoruz. Emeği geçen kurum ve kuruluşlara, paydaşlarımıza, iş adamlarımıza, sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Birçok hizmetlerinin el ele verileceğinin, yapılacağının bir timsali, bir örneği olarak bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum.''



"Türkiye genelinde 4 adet dijital mamografi cihazı alındı ve bunlardan birisi Bilecik'e tahsis edildi"

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı da kanser hastalıklarında erken teşhisin ve tedavinin önemine değinerek, ''Kanser hastalığı günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olup, kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında 2'nci sırada yer almaktadır. Kanser hastalıklarında en önemli nokta ise erken teşhis ve tedavidir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye genelinde 4 adet dijital mamografi cihazı alındı ve bunlardan birisi Bilecik'e tahsis edildi. Cihaz geldikten sonra araç temin edilerek, donanımları tamamlandı'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'Mobil kanser tarama' aracının temin edilmesinde maddi desteklerde bulunan kuruluşlara plaket veren Vali Dr. Kızılkaya, beraberindekilerle birlikte kanser tarama aracının açılışını yaparak, İl Sağlık Müdürü Dr. Damkacı ve ilgililerden bilgi aldı.

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