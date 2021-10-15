Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi kaldırımlarda, cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına ihtiyaç duyulan her noktada devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce vatandaşların yaşadıkları yerleri güzelleştirerek onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler çalışmalarına kilit taşı bakım ve yenileme çalışmaları ağırlıklı olmak üzere kaldırım ve bordür çalışmalarını Yediler Mahallesi, 4 Eylül Mahallesi ve Yeni Mahalle’de sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ile yollar ve kaldırımlar iyileştirilerek daha düzenli bir hale getiriliyor.

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