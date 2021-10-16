Kaymakam Altay muhtarların taleplerini dinledi

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçedeki muhtarlar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde toplanan ilçe ve köy muhtarları, Kaymakam Altay’a köyleri hakkında bilgiler verdi, taleplerini iletti. Gerçekleşen toplantıya muhtarların yanı sıra kurum amirleri de katılırken, Kaymakam Altay, muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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