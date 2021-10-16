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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Beydemir, Tıp Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti

İHA

Rektör Beydemir, Tıp Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Sakarya Üniversitesi bünyesinde eğitim gören üniversitenin Tıp Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan ve Yardımcısı Doç. Dr. Rıza Dündar, Sakarya Üniversitesini ziyaret etti. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ile bir görüşme gerçekleştiren Rektör Beydemir, burada üniversitelerin bünyesinde eğitim gören Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilerle bir müddet keyifli sohbet gerçekleştirdi. Doktor adayları ile tek tek tanışan Rektör Beydemir, hangi dalda doktor olmak istedikleri üzerine konuşmalar yaptı. Bu meslek üzerinde yüz yüze eğitime başlamasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Öte yandan Rektör Beydemir ve beraberindeki heyet Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı makamında ziyaret ederek, iki üniversite arasındaki mevcut iş birlikleri ve müşterek yapılabilecek diğer çalışmaları değerlendirildi.

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