Başkan Yaman, “Çocuklarımıza yönelik her türlü projenin içinde olmaya gayret gösteriyoruz”

Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Milli Eğitim Müdürü ziyaretinde, “Çocuklarımıza yönelik her türlü projenin içinde olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Yaman, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü ile Bayırköy’de eğitim öğretim gören öğrencilerin sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, “Geleceğe değer katacak bireyler yetiştirebilmemizin en önemli unsuru, çocuklarımızı yenilikçi eğitim olanakları ile buluşturarak onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Bizlerde Bayırköy Belediyesi olarak, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza yönelik her türlü projenin içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hareket ederek sorunların çözümü noktasında katkı sağlama devam edeceğiz” diye konuştu.

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