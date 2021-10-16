Devrilen traktörünün altında can verdi

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Topal (73), hayatını kaybetti.

Çukurören köyünde Hüseyin Topal´ın kullandığı traktör, yokuş çıkarken devrildi. Sürücü Topal ise traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Topal´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yeri incelemesinin ardından Hüseyin Topal´ın cansız bedeni, otopsi için Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-10-16 16:53:02



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