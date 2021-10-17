"Bizim Kızlar" lige galibiyetle başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ligdeki ilk maçında sahadan 31 galip ayrıldı.

Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda Sakarya Gelişimspor ile karşılaşan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ilk sette 2519'luk skorla 10 geriye düşerken, diğer setleri 2515, 2523 ve 2624'lük skorlarla kazanmayı başardı.

Lige deplasmanda aldıkları galibiyetle başlayan "Bizim Kızlar" büyük moral kazanırken, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu voleybol takımını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.