Bilecik 1. Amatör Lig: Demirköyspor: 1 - Pazaryerispor: 2

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Pazaryerispor, Demirköy 2018 Spor'u 12 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Bilecik Bölge hakemlerinden Halil Öztürk, Emre Çınar ve Nezir Gülen’in yönettiği karşılaşmada ilk yarıyı 10 geride tamamlayan Pazaryerispor, Demirköyspor karşısında oynadığı maçı 21 kazandı. Maçta ilk gol 3. dakikada Demirköyspor’da Mustafa Bektaş’tan gelirken, Pazaryerispor’un gollerini 67. ve 70. dakikalarda Kadir Şentürk kaydetti. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, 2 Pazaryeri ilçe takımının karşılaşması öncesi takımlara başarılar diledi. Karşılaşmayı AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz de tribünden seyretti.
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