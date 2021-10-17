Bilecik 1. Amatör Lig: Demirköyspor: 1 - Pazaryerispor: 2

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Pazaryerispor, Demirköy 2018 Spor'u 12 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bilecik Bölge hakemlerinden Halil Öztürk, Emre Çınar ve Nezir Gülen’in yönettiği karşılaşmada ilk yarıyı 10 geride tamamlayan Pazaryerispor, Demirköyspor karşısında oynadığı maçı 21 kazandı. Maçta ilk gol 3. dakikada Demirköyspor’da Mustafa Bektaş’tan gelirken, Pazaryerispor’un gollerini 67. ve 70. dakikalarda Kadir Şentürk kaydetti. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, 2 Pazaryeri ilçe takımının karşılaşması öncesi takımlara başarılar diledi. Karşılaşmayı AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz de tribünden seyretti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.