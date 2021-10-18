Bilecikspor lige galibiyetle başladı

Bilecik 1. Amatör B grubunda mücadele eden Bilecikspor, lige 3 puanla başlarken, kırmızı şimşekler adeta gol olup yağdı.

Bilecik 1. Amatör B grubu oynanan 5 müsabaka ile 20212022 futbol sezonu açarken, grubun favorisi olan Bilecikspor deplasmanda Akpınarspor'u 52 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 4'üncü dakikasında Mehmet Yiğit golüyle 10 öne geçti. Bu ggolden hemen 1 dakika sonra ev sahibi Akpınarspor durumu 11'e getirdi. Maçın 11'inci dakikası ve 44'üncü dakikasında Abdülkadir Özdoğan'ın golleriyle Bilecikspor durumu 31'e getirdi. İlk yarının sonunda soyunma odasına 31'lik skorla giren Bilecikspor maçın ikinci yarısının 76'ıncı dakikasında yediği golle skor 32'ye geldi. Bu golden sonra ataklarını arttıran Bilecikspor maçın 84'üncü dakikasında Mevlit Ferdi Avan golüyle durumu 32'ye getirdi. Maçın 86'ıncı dakikasında oyuna sonradan giren Kaan Kaya Bilecikspor'un 5'inci golünü kaydetti. Bu gol sonrası skor 52'ye gelirken, maçında skoru oldu. Bu galibiyet sonrası 20212022 futbol ligine 3 puanla başlayan Bilecikspor, grubunda averajla lider oldu.

Gruptaki diğer maçlarda, İçköyspor, Karaköyspor'u 21, Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Kürespor'u 31, 1308 Osmaneli Belediyespor, Dodurgaspor'u 20 yenerken, Çaltıspor ile Bilecik Gençlerbirliği Spor 22 berabere kaldı. Bilecikspor ligin 2'inci haftasında kendi sahasında Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşı karşıya gelecek.

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