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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Bilecikliler Dernek Başkanı İrfan Öz Muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Eskişehir Bilecikliler Dernek Başkanı İrfan Öz Muhtarlarla bir araya geldi

Eskişehir Bilecikliler Dernek Başkanı İrfan Öz, Bozüyük'te görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Eskişehir Bilecikliler Dernek Başkanı İrfan Öz ve yönetim kurulu üyeleri Bozüyük'te görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Bozüyük'te bir restoranda düzenlenen yemekte Dernek Başkanı Öz, muhtarlıkların öneminden bahsederek muhtarlarımıza hediyeleri takdim etti. Dernek faaliyetleri hakkında muhtarlara bilgi veren Öz, "Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bizlerin kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

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